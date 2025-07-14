ABD'den vize başvurularında beklenmedik şart!

Düzenleme: Kaynak: İHA
ABD'den vize başvurularında beklenmedik şart!

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, vize başvurusunda bulunacakların, kişisel sosyal medya hesaplarının tümünün gizlilik ayarlarının 'herkese açık' olması gerektiğini bildirdi.

ABD vizesine başvuru yapmak isteyenler sosyal medya hesaplarını gizleyemeyecek.

ABD Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından, "Her vize kararı bir ulusal güvenlik kararıdır" notuyla paylaştığı duyuruda, vize başvurularında kişilerin sosyal medya hesaplarının "herkese açık" olması zorunluluğunun geldiği bildirildi.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını ‘herkese açık’ olarak ayarlamaları istenecektir."

Son Haberler
Zeynep Sönmez kariyer rekorunu kırdı
Zeynep Sönmez kariyer rekorunu kırdı
Omar Fayed Fenerbahçe'den ayrılıyor
Kampa götürülmedi Fenerbahçe'den ayrılıyor
CHP'li Yücel: Ülkemizde konuşulması sakıncalı tek bir konu kalmıştır...
CHP'li Yücel: Ülkemizde konuşulması sakıncalı tek bir konu kalmıştır...
Hollywood yıldızının evi yağmalanmıştı! Aldığı önlemler gündem oldu
Hollywood yıldızının evi yağmalanmıştı! Aldığı önlemler gündem oldu
Yıldız Tilbe'nin makyajsız hali gündem oldu
Yıldız Tilbe'nin makyajsız hali gündem oldu