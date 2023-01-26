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ABD'den Wagner'e yaptırım

ABD yönetimi Rus paralı asker grubu Wagner'i uluslararası suç örgütü ilan etti. Wagner grubuyla bağlantılı olan Rus kişi ve kuruluşlar, yaptırım listesine alındı. Wagner, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına yardım etmekle suçlanıyor.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 22:45
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ABD'den Wagner'e yaptırım

ABD'den Wagner'e yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, yeni yaptırım kararları açıkladı.

Uluslararası suç örgütü olarak ilan edilen Wagner grubu ile bağlantılı kişi ve kuruluşlar, yaptırım listesine alındı.

Wagner, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına yardım etmekle suçlanıyor. Hazine Bakanlığı, Wagner'e, sivillerin hedef alınmasından sorumlu olduğu veya suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle ek yaptırım uygulandığını duyurdu.

Tarifesiz hava yolu firması Green Light Moscow, Wagner Grubu tarafından cepheye asker taşımada tercih edildiği için listeye alındı.

Wagner grubunun özellikle Afrika kıtasında etkili olmasını amaçlayan kuruluşlar da yaptırım listesine dahil edildi.

Africa Politology isimli politika üreten grup ise Batılı ülkelerin Afrika'yı terk etmeleri için stratejiler ve mekanizmalar ürettiği gerekçesiyle listede.

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26.01.2023 22:55
ABD GÜZEL CALIŞIYOR  
 
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