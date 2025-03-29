ABD’den Yemen’e 26 hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: AA
ABD’den Yemen’e 26 hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

ABD, Yemen'in başkenti Sana ve çevresine 26 hava saldırısı düzenledi. Saada'da 1 sivil hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

ABD ordusu, cuma akşamı İran destekli Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana, El-Cevf ve Saada'ya 26 hava saldırısı gerçekleştirdi. Yemen medyası, Saada'daki saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını aktardı. ABD'nin cuma günü sabah saatlerinde ise 43 saldırı düzenlediği, aynı gün toplamda 69 saldırı geçekleştirdiği öğrenildi.

ABD, Gazze'ye insani yardıma izin verilmediği takdirde İsrail hedeflerine saldırılara devam edeceğini belirten Yemen'deki Husilere 15 Mart'ta askeri operasyon başlatmıştı.

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