ABD’den yeni Rusya yaptırımı: Aralarında Türk şahıs ve şirketler de var

Euronews Türkçe’nin haberine göre, ABD, Rusya’nın askeri araç ve ekipmanlara erişimini engellemek amacıyla Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli 130 firma ve kişiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Yaptırımların hedefinde Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Türk uyruklu Berk Türken ve firmaları yer alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Türken’in yaptırımların arkasından dolanarak malları Türkiye’den Rusya’ya taşımak için ödemeleri ve nakliyeleri ayarladığını kaydetti.

Türkiye'den yaptırım listesine alınan bazı şirketlerin isimleri şunlar:

- Azint Elektronik Makina Gıda Ürünleri Tekstil Nakliyat İthalat İhracat Sanayi

- Basilev Lojistik Medikal Tarım Ticaret ve Sanayi

- Bosphorus Gate Dış Ticaret Şirketi

- BSB Grup İnternet ve Yapay Zeka Teknolojileri Şirketi

- Jacbac Teknoloji Dış Ticaret Şirketi

- Kuzey Lojistik Taşımacılık İthalat İhracat ve Dış Ticaret Şirketi

- Smart Techno Group Dış Ticaret ve Lojistik Şirketi

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından uygulanan yaptırımlar, savaş alanında ihtiyaç duyulan ekipmanın tedarikinde Moskova’ya yardım ettiği iddia edilen tedarikçi ve nakliyeciler gibi üçüncü taraf firmalar ve kişileri hedef alıyor.

Buna ek olarak Dışişleri Bakanlığı da Rusya’nın enerji üretimi ile metal ve madencilik sektörünü hedef alan diplomatik yaptırımlar uyguladı.

Havacılık ekipmanı, veri aktarımı için makineler sevk ettiği iddia edilen bir dizi BAE firmasına da yaptırım uygulandı.

BAE merkezli ARX Financial Engineering adlı şirketse, yaptırım altındaki Rus bankası VTB Bank’tan Rus rublesi gönderilip ABD dolarına çevrilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle yaptırıma uğradı.