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AB'de yeni otomobil satışları eylülde arttı

Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar, eylül ayında yüzde 9,6 yükseldi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 11:35
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AB'de yeni otomobil satışları eylülde arttı

AB'de yeni otomobil satışları eylülde arttı
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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin eylül ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın eylül ayında 718 bin 718 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 9,6 artarak 787 bin 870'e çıktı.

Geçen yılın eylül döneminde özellikle çip kıtlığı Avrupa'da araç üretimini düşürmüştü. Bu yılın eylül ayındaki yükseliş geçen yılın baz etkisinden kaynaklandı.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 14,1, İspanya'da yüzde 12,7, Fransa'da yüzde 5,5 ve İtalya'da yüzde 5,4 arttı.

AB üyesi 27 ülke arasında eylül ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 224 bin 816, Fransa'da 141 bin 137, İtalya'da 110 bin 976 ve İspanya'da 67 bin 240 yeni otomobil tescil edildi.

AB'de yeni araç tescilleri, Ocak-Eylül 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 düşerek 6 milyon 784 bin 318'e indi.

Üreticilere göre, eylül ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 196 bin 19 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 148 bin 761 otomobil sattı.

Renault Grubu 85 bin 132 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 71 bin 15 adetle dördüncü sırada yer aldı.

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