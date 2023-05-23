AB'den açıklama geldi: Ukraynalı pilotların eğitim süreci başladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, aralarında Polonya'nın da yer aldığı bazı ülkelerde Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçakları için eğitim verilmeye başlandığını açıkladı.



Sputnik'in haberine göre, Dış İlişkiler Konseyi toplantısından önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Borrell, "Pilotlara F-16 eğitimlerinin birkaç ülkede başlamış olmasından dolayı mutluyum. Zaman alacak ama ne kadar erken olursa o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.

Borrell, eğitimlerin Polonya'nın da aralarında olduğu birkaç Avrupa ülkesinde başladığını kaydetti.

HOLLANDA YEŞİL IŞIK BEKLİYOR

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ise bugün yaptığı açıklamada ülkesinin Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi sunmak için ABD'den yeşil ışık beklediğini belirtti.

Brüksel'de düzenlenen bir AB bakanlar toplantısı öncesi gazetecilere konuşan Ollongren, "Eğitimlere başlamak için somut bir zaman çizelgesi üzerinde çalışıyoruz. Bunu mümkün olan en kısa sürede yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Washington'dan gelecek bir yeşil ışığa ihtiyaç duyduk. Bu, Danimarka, Belçika, Birleşik Krallık ve diğer müttefiklerle ortak bir çaba olacak" dedi.

İSPANYA F 16 VERMEYECEK

Konuyla ilgili bir diğer açıklama da İspanya'dan geldi. Savunma Bakanı Margarita Robles, Ukrayna'ya F-16 gönderemeyeceklerini çünkü envanterlerinde bu tarz savaş jetlerinin bulunmadığını belirtti. Şimdiye dek binlerce Ukraynalı asker ve doktora eğitim verdiklerini belirten Robles, F-16 eğitimi verecek kaynaklarının ise bulunmadığını dile getirdi.

Paris'e göre Ukrayna'nın Fransız Rafale savaş uçağı talebi 'mantıklı değil'



Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna'nın Fransız yapımı Rafale savaş uçağı talebinin mantıklı gözükmediğini dile getirdi.



Colonna, France 2 televizyonunda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda çok sayıda temel reformu hayata geçirdiğini kaydederek, Ukrayna'nın hazırlıklarını tamamladığı ve zamanın uygun olduğu bir dönemde bunun gerçekleşebileceğini açıkladı.



Bakan Colonna, Ukrayna’nın Fransız Rafale savaş uçaklarına yönelik talebine ilişkin ise “Şu an mantıklı görünmüyor.” ifadesini kullandı.