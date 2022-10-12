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AB'den İran'a yaptırım mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar hakkında yaptığı açıklamada, "Kadınlara yönelik yapılan baskıdan sorumlu olanlara yaptırım uygulama zamanı" dedi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 22:09
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AB'den İran'a yaptırım mesajı

AB'den İran'a yaptırım mesajı
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

İran'ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan ve 16 Eylül'de de hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ardından başlayan protestolarla ilgili konuşan Leyen, İran'a gerekli yaptırımların uygulanması gerektiğini söylerken, "Kadınlara yönelik yapılan baskıdan sorumlu olanlara yaptırım uygulama zamanı" dedi. Leyen ayrıca, "Bu şok edici şiddet cevapsız kalamaz" diyerek İran'da yaşananlara tepki gösterdi.

İran'ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini, gözaltı merkezinde baygınlık geçirdikten sonra 16 Eylül’de hastanede hayatını kaybetmişti. Amini’nin 17 Eylül'de memleketi Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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