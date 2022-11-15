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AB'den İran'a yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB), İran'da Mahsa Emini'nin ölümü ve sonrasında başlayan gösterilere yapılan müdahaleler nedeniyle İranlı 29 kişi ve 3 kuruluşa yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı. 

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 08:47
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AB'den İran'a yeni yaptırımlar

AB'den İran'a yeni yaptırımlar
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AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının toplantısında İran'a yönelik yaptırım listesinin genişletilmesi kararı alındı.

İnsan hakları ihlalleri gerekçesiyle alınan karar kapsamında İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Emini'yi gözaltına alan ekibin 4 üyesi, İran Devrim Muhafızları Ordusunun bazı komutanları, Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyumars Heydari yaptırım listesine eklendi.

Ayrıca İran yayın kuruluşu Press TV, bir bilişim şirketi ve Besic milis güçleriyle bağlantılı bir vakıf da listeye dahil edildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptırımlarla ilgili açıklamasında, İranlı göstericilere yapılan şiddet içeren müdahaleleri şiddetle kınadıklarını bildirdi. İran halkının yanında olduklarını ifade eden Borrell, barışçıl gösteri hakkını desteklediklerini, İranlıların taleplerini ve görüşlerini özgürce ifade edebilmeleri gerektiğini vurguladı.

AB'nin yaptırımları seyahat kısıtlamaları, varlıkların dondurulmasının yanı sıra İranlı kişi ve kuruluşlara fon yasağını kapsıyor. Ayrıca ülke içinde baskı aracı olarak kullanılabilecek ekipman ve izleme cihazlarının İran'a satışı da yaptırımlar dahilinde bulunuyor.

Son kararla birlikte insan hakları ihlalleri gerekçesiyle AB'nin İran'a yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısı 126, kuruluş sayısı 11 oldu.

Kimyasal silah bağlantılı yaptırımlar
AB Dışişleri Bakanları Toplantısında ayrıca Suriye'de kimyasal silah kullanımı ve Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 kişi ve 1 kuruluş da yaptırımlar listesine eklendi.

Navalnıy'ın zehirlenmesiyle bağlantılı olarak Rusya güvenlik servisi FSB'den üst düzey bazı yetkililerle Rus kimyasal silah uzmanlarına kısıtlayıcı tedbir getirildi.

Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla bağlantılı olarak ise rejime malzeme sağlayan bir şirket ile bu şirketin Suriye doğumlu Kanada vatandaşı sahipleri listeye alındı.(AA)

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