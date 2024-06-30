AB’den İsrail’e kınama

AB liderlerinin, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in sözlerini şiddetle kınadığı belirtilen açıklamada, İsrail'e yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesinden vazgeçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "AB, uzun süredir devam eden ortak tutumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, 1967 sınırlarında taraflar arasında anlaşma sağlanmadıkça yapılan değişiklikleri tanımayacaktır" ifadesine yer verildi.

Filistin yönetimini zayıflatan her türlü eyleme son verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, ayrıca İsrail tarafından alıkonulan gümrük gelirlerinin serbest bırakılması ve İsrail ile Filistin bankaları arasında hizmetlerin sürekliliğini sağlayacak tedbirler alınması gerektiği belirtildi.

AB açıklamasında, bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda iki devletli çözüme bağlılık yenilendi.