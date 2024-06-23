AB’den İsrail’e kınama

Borrell, yaptığı açıklamada, "AB, Gazze'deki ICRC ofisine yapılan bombardımanı kınamaktadır. Bu saldırı sonucunda birçok can kaybı yaşanmış ve büyük zararlar oluşmuştur. Bağımsız bir soruşturma yapılmalı ve sorumlular hesap vermelidir. Sivillerin korunması Cenevre Sözleşmeleri kapsamında zorunludur ve çatışmanın tüm tarafları bu yükümlülüğe uymalıdır. ICRC'nin insani koruma, mağdurlara yardım ve mahkumlara erişim gibi Cenevre Sözleşmelerinde belirlenen görevlerini güven içinde yerine getirebilmesi hayati önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

ICRC tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırı sonucunda ICRC ofisi ve konutlarına ağır kalibreli mermilerin düştüğü bildirilmişti. Olayın ardından Kızılhaç Sahra Hastanesi'ne büyük bir yaralı akını yaşandığı ve 22 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Sivillerin ve Kızılhaç personelinin hayatını tehlikeye atan bu tür olayların son günlerde arttığı vurgulanmıştı.