AB'den kırılmaz cam üreticisine inceleme

Avrupa Birliği, cep telefonlarında kullanılan dayanıklı camların önde gelen üreticisi ABD merkezli Corning'e yönelik antitröst incelemesi başlattığını duyurdu. Apple gibi dev firmalar için ürettiği Gorilla Glass markasıyla bilinen Corning, mobil cihazlar için özel dayanıklı cam tedarikinde önemli bir yere sahip. AB Komisyonu, Corning'in dünya genelinde koruyucu cam ekran tedarikinde rekabeti engelleyici bir pozisyon kullanmış olabileceği şüphesiyle harekete geçti.

Komisyonun açıklamasına göre, Corning'in telefon üreticileri ve cam işlemcileriyle yaptığı özel anlaşmalar, rakip cam üreticilerinin büyük pazar dilimlerine erişimini engellemiş olabilir. Bu durumun tüketicilerin tercihlerini azaltabileceği, fiyatları yükseltebileceği ve yenilikleri engelleyebileceği belirtiliyor.

AB, bu durumu öncelikli olarak detaylı inceleyeceğini ifade etti. İncelemenin net bir süreyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı bilinmiyor, ancak ihlalin kanıtlanması durumunda Corning, global gelirinin %10’una kadar para cezasına çarptırılabilir. Corning sözcüsü Michael West ise şirketin her bölgede yasalara uyduğunu ve yetkililerle işbirliği yaptığını belirtti.