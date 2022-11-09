AB'den kolera ile mücadele için Lübnan'a 800 bin euroluk yardım

AB'nin Lübnan için hazırladığı bütçeye ilişkin açıklama, Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yayınlandı.

Lübnan'da 1993'ten bu yana ilk defa 6 Ekim'de koleranın ortaya çıktığına hatırlatma yapılan açıklamada, AB tarafından kolera ile mücadele kapsamında, vakaların yoğun görüldüğü bölgelerdeki suyun arıtılması ve hijyenin sağlanması için 800 bin euroluk bütçenin hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, koleranın yayılmaya başlandığı Suriye'ye 700 bin, Etiyopya'ya da 100 bin euroluk yardımın geçen ay gerçekleştirdiği duyuruldu.

Ekonomik krizin pençesinde olan Lübnan'da, 6 Ekim'de görülmeye başlanan ve kuzey ile doğu bölgelerinde yayılan kolera vakalarında 18 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü,1 Kasım'da yaptığı açıklama, yaklaşık 30 yıl sonra kolera vakalarının görüldüğü Lübnan'da, salgının bütün kentlerde etkisini göstermeye başladığını kaydetmişti.