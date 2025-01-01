AB'den Macaristan'a 1 milyon euroluk yaptırım

Macaristan, Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar sonucu 1 milyar Euro’luk bir fonu kalıcı olarak kaybetti. Bu para, AB tarafından desteklenen yapılaşma projelerine ayrılmıştı ve bölgesel kalkınmayı güçlendirmeyi amaçlıyordu. Ancak, Budapeşte hükümeti, geçtiğimiz yılın sonuna kadar hukukun üstünlüğü konusunda gerekli reformları gerçekleştirmediği için fonların serbest bırakılmasına engel oldu. AB Komisyonu'nun açıklamasına göre, bu durum, Macaristan'ın AB'nin temel değerlerini ihlal ettiği yönündeki tespitlerine dayanıyor.

Kaybedilen miktar, Macaristan’ın özellikle yapısal olarak daha zayıf bölgelerini desteklemeyi amaçlayan önemli bir kaynaktı. Ancak, hükümetin yetersiz reformlarla bu kaynaklardan yararlanamaması, ülkenin mali durumunu zorlaştırdı. Avrupa Komisyonu, fonların serbest bırakılması için hükümetin yasal reformları hayata geçirmesini talep etti. Bu reformlar, özellikle çıkar çatışmalarını engellemeye yönelik yasaları ve yolsuzlukla mücadeleyi içeriyordu. Ancak Macaristan yönetimi, istenilen adımları atmakta başarısız oldu.

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Macaristan hükümeti, bu kaybı telafi etmek için alternatif finansman kaynaklarına yöneldi. Geçtiğimiz yıl, hükümet Çin'den 1 milyar Euro tutarında kredi aldı. Çin’e olan bu bağımlılık, Avrupa ile gerginlikleri artırırken, ülke dış borçlanma yoluna gitmiş oldu. Ancak, AB ile olan fon anlaşmazlıkları devam etmekte ve hükümet, 2023 yılı sonunda fonların serbest bırakılması için Brüksel ile müzakereleri sürdürmekte.

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AB fonlarının dondurulması, Macaristan’ın mali durumunu daha da zorlaştırdı. Şu anda, AB'nin Macaristan’a yönelik dondurduğu 19 milyar Euro'luk ek fon daha bulunuyor. Bu fonlar arasında pandemi sonrası ekonomik toparlanma için ayrılan kaynaklar da bulunuyor. Bu durumda, Başbakan Viktor Orbán, Brüksel'e karşı sert tavır alarak, AB'nin bütçesine veto koyma tehdidinde bulundu. Orbán, AB ile bu meselelerin çözülmemesi halinde, gelecekteki bütçe müzakerelerini olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

Macaristan'ın AB ile yaşadığı bu finansal kriz, ülkenin uluslararası ilişkilerini de şekillendirmekte. AB'nin fonlar konusunda aldığı katı tutum, ülkenin gelecekteki mali politikalarını ve dış ilişkilerini önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor.

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