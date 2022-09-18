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AB’den Orban'a yolsuzluk cezası. 7 buçuk milyar Euro'nun kesilmesi talep edildi

AB Komisyonu Bütçe Komiseri Hahn, yolsuzluk ve hukuk ihlalleri gerekçesiyle AB bütçesinden Macaristan'a sağlanan 7,5 milyar euroluk fonun askıya alınmasını talep etti. 

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 16:17
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AB’den Orban'a yolsuzluk cezası 7 buçuk milyar Euronun kesilmesi talep edildi

AB’den Orban'a yolsuzluk cezası. 7 buçuk milyar Euro'nun kesilmesi talep edildi
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Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın adının karıştığı yolsuzluk iddiaları ve hukuk ihlalleri tartışmaları bir süredir Avrupa'nın gündeminde. Geçen günlerde Avrupa Komisyonu'nun, "Macaristan'ın artık demokratik bir ülke olmadığı" kararının ardından Avrupa Birliği Komisyonu'nda da yaptırım tartışması başladı.

Avrupa Birliği Komisyonu Bütçe Komiseri Johannes Hahn, bugün yolsuzluk nedeniyle Macaristan'a sağlanan yaklaşık 7,5 milyar euroluk fonun askıya alınmasını önerdi.

Reuters'ın aktardığına göre Hahn, düzenlediği basın toplantısında, bu talebinin sebebinin ülkede yaşanan yolsuzluklar, kamu ihalelerinde usulsüzlükler ve hukuksuzluklar olduğunu belirtti.

Konseyin, söz konusu öneriyi kabul edip etmeyeceğine üç ay içinde karar vermesi gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyor.

Hukukun Üstünlüğü 2021 raporunda Macaristan, yolsuzlukla mücadelede yetersiz kalan tedbirler konusunda eleştirilmiş, ülkede medyada çoğulculuğun tehlike altında olduğu ifade edilmişti. AB Komisyonu, Macaristan'da özellikle yargı bağımsızlığı gibi demokratik standartların aşındığını belirterek, bu ülkelerin durumu düzeltmemesi halinde "yetkilerini kullanmaktan çekinmeyeceğini" bildirmişti.

Avrupa Parlamentosu, 29 Ekim 2021'de hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal eden söz konusu ülkenin ortak bütçeden fon almasını engellemediği gerekçesiyle Avrupa Komisyonundan davacı olmuştu.

Avrupa Adalet Divanı Savcısı, 2 Aralık 2021'da yayımladığı yazılı mütalaasında, AB'nin Macaristan'a yapılacak mali yardımların askıya alınması yolunda görüş belirtmiş, Budapeşte buna itiraz etmişti. AB'nin en yüksek mahkemesi 16 Şubat'ta, temyiz edilemeyecek bir kararla bu itirazı reddetmiş, ülkenin Birlik bütçesinden faydalanmasının hukukun üstünlüğüne uymasına bağlanmasının önü açılmıştı.

AB Komisyonu da 27 Nisan'da AB fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin uzun süredir devam eden endişeler nedeniyle Macaristan'a karşı bütçeden pay verilmesini şarta bağlayan prosedürü başlattığını duyurmuştu.(AA)

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