Avrupa'da otomobil satışları 13 ay sonra yükselişe geçti

Avrupa'daki otomobil satışlarında 13 ay sonra düşüş eğilimi sona erdi, Ağustos ayında işler iyiye gitmeye başladı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği'nde (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve İngiltere'de yeni otomobil satışları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 artarak 748 bin 961 adete yükseldi.

Sadece AB'ye bakıldığında otomobil satışları yüzde 4.4 artış kaydetti.AB'deki dört büyük otomobil pazarını oluşturan İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa da otomobil satışlarında artış gerçekleşti.