Almanya, Ukrayna için 90 milyar euroluk AB kredisinin "Rusya'ya açık sinyal" olduğunu düşünüyor. Merz, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu en büyük güvenlik tehdidiyle kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti.

Ukrayna için 90 milyar euroluk AB kredisinin hazır ve bunun Moskova'ya "açık bir sinyal" olduğuna işaret eden Şansölye, "Rusya'nın saldırganlığı, Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşı çoktan aşmıştır. Ekim ayında talep ettiğim gibi mali desteğin birkaç yıl boyunca garanti altına alınmasına karar verdik. Bu, Ukrayna'nın hayatta kalmasını sağlamak için olduğu kadar Moskova'ya net bir sinyal göndermek için de çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

AB-Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) anlaşmasına ilişkin de bazı üye devletlerin önemli çekinceleri olduğunun ortaya çıktığını vurgulayan Merz, bu tarz anlaşmaların gücüne örnek olarak Kanada'yı gösterdi.

Merz, "Anlaşmanın imzalanmasından sadece 8 yıl sonra Kanada ile ticaret yüzde 50'den fazla arttı. Bu, tekrar tekrar dile getirilen tüm korkuların 'bunun tarımı orantısız bir şekilde etkileyeceği ve ekonominin geri kalanına çok az etkisi olacağı' şeklinde düşüncelerin yersiz olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Aksine tarımın büyük ölçüde etkilenmediği ve ticari sektörün bu tür ticaret anlaşmalarından muazzam ölçüde faydalandığına işaret eden Merz, "Bunun MERCOSUR anlaşması için de geçerli olduğunu varsayıyorum" değerlendirmesinde bulundu.