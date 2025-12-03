Avrupa Birliği, Çarşamba günü Suriyelilerin iltica başvuruları süreci için bir güncellemeye gitti. AB İltica Ajansı, Esad döneminde kaçan Suriyeliler için ülkelerinin artık risk taşımadığı kararını verdi. Bu, hala iltica bekleyen yaklaşık 110 bin Suriyeliyi muhtemelen etkileyecek. Ajans, tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin "Esad muhalifleri ve askerlikten kaçanlar için artık zulüm riski" taşımadığı ifade edildi.

Ancak ajans, Esad sonrası Suriye'de eski hükümetle bağlantılı kişiler ile Alevi, Hristiyan ve Dürzi etnik-dini grup mensupları için şerh düştü, onların risk altında olabileceği kararı verildi.

Sığınma başvurularına ilişkin kararlar her ülkede ulusal düzeyde alınsa da, kurum 27 Avrupa Birliği üyesi ve Norveç ile İsviçre'ye referans olması amacını güdüyor. Bunun nedeni de mültecilere uluslararası koruma sağlayan 29 ülke arasında tutarlılığı sağlamak.

Mart 2011'de başlayan Suriye iç savaşı, yaklaşık yarım milyon insanın ölümüne ve savaş öncesi 23 milyonluk Suriye nüfusunun yarısının yerinden edilmesine yol açtı. 5 milyondan fazla Suriyeli mülteci olarak ülkeden kaçtı. Çoğu Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin birçoğu da Avrupa'ya gitti.