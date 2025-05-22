AB’den sürpriz vergi kararı!

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda Birlik mevzuatlarını basitleştirmek için hazırlanan "Basitleştirme Omnibus" adlı "torba yasa" teklifindeki Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) değişiklikleri oylandı.

AP üyeleri, mevcut durumda geçiş aşamasında olan ve 2026 başında tam olarak yürürlüğe girmesi öngörülen, AB'nin kendi ürünleri için ödenen karbon fiyatı ile ithal mallar için ödenen karbon fiyatını eşitlemeye yönelik CBAM'i basitleştirme teklifini 564 "Evet", 20 "Hayır" oyuyla kabul etti.

Teklif kapsamında, AB'nin sınırda karbon vergisi olarak bilinen mekanizmasında ithalat yapanlara yönelik idari külfet azaltılacak.

İlgili ürünlerde yılda 50 tonun altında ithalat yapan firmalar, CBAM gereksinimlerinden muaf tutulacak. Böylece, büyük kısmı küçük ve orta ölçekli olmak üzere ithalatçı şirketlerin yüzde 90'ı sınırda karbon vergisi ödemeyecek.

Demir, çelik, alüminyum, çimento ve gübre ithalatından kaynaklanan toplam karbon emisyonlarının yüzde 99'u hala kurallar kapsamında yer alacak.

Değişiklikler, AP ve üye ülkeler arasında yapılacak müzakerelerle son halini alacak.

MEKANİZMA NASIL İŞLİYOR?



Karbon yoğun sektörler olan çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ithalatına uygulanacak CBAM kapsamında, bu aşamada AB ithalatçılarının ürünlerin hacmini ve üretim sırasında ortaya çıkan sera gazı emisyon miktarını raporlaması gerekiyor.

AB, 2026'da başlaması planlanan nihai döneme yönelik metodolojiyi geliştirmek için bilgi toplamaya ve çalışmalar yapmaya devam ediyor.

2026'dan itibaren ise ithalatçıların ürünlerinin sera gazlarına karşılık gelen sayıda CBAM sertifikası satın alıp teslim etmesi gerekecek.

AB ile denk seviyede karbon fiyat mekanizmasına sahip olunması durumunda fark ödenmeden AB'ye ihracat yapılabilecek.