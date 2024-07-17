AB’den TikTok’a tokat

Düzenleme: Kaynak: AA
AB’den TikTok’a tokat

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Çin merkezli ByteDance şirketinin ana ortağı olduğu TikTok'un, AB tarafından "eşik bekçisi" olarak sınıflandırılmasına yönelik itirazını reddetti.

Lüksemburg merkezli AB'nin en üst düzey mahkemesi olan Genel Mahkeme, Çinli ByteDance'in TikTok'un sınıflandırılmasına ilişkin açtığı davayı sonuçlandırdı. Mahkeme, AB Komisyonu'nun TikTok'u "eşik bekçisi" olarak tanımlamasına yönelik kararını destekledi ve Çinli şirketin itirazını reddetti.

AB'nin geçen yıl kabul edilen dijital hizmetler yasası çerçevesinde, Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılıyor ve katı yükümlülüklere tabi tutuluyor. TikTok da bu kapsamda "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" olarak sınıflandırılmış ve yüksek düzeyde regülasyona tabi tutulmuştu.

Bu sınıflandırılan platformlar, rekabeti artırmak, tüketici seçeneklerini çeşitlendirmek, yasa dışı ve zararlı içeriklerin yayılmasını önlemek gibi çeşitli katı kurallara uymak zorundalar. Kural ihlalleri durumunda ise yüksek miktarda para cezaları ile karşı karşıya kalabiliyorlar ve tekrarlayan ihlaller halinde AB'deki faaliyetlerine son verilebiliyor.

TikTok, AB'nin bu sınıflandırmasına karşı hukuki yollarla mücadele etmişti ve mahkeme kararının ardından AB'nin belirlediği kurallara uymak durumunda kaldı.

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