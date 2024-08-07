AB’den 108 milyar euroluk destek

Düzenleme: Kaynak: AA
AB’den 108 milyar euroluk destek

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ve üye ülkelerin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna’ya verdikleri desteği vurguladı.

Von der Leyen, AB’nin savaşın ilk gününden itibaren Ukrayna’nın yanında olduğunu belirterek, “AB ve üye ülkeler olarak Ukrayna’ya yaklaşık 108 milyar avroluk destek sağladık.” dedi.

Ukrayna’nın savaştan galip çıkacağına inandığını ifade eden von der Leyen, “AB, gerekli olduğu sürece Ukrayna ve halkının yanında olmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.

AB verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana Birlik ve üye ülkeler tarafından Ukrayna’ya sağlanan yaklaşık 108 milyar avroluk yardımın 52 milyar avrosu finansal, mali ve insani destek, 39 milyar avrosu ise askeri yardım olarak gerçekleşti. Ayrıca, 17 milyar avro da AB ülkelerine sığınan Ukraynalılar için harcandı.

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