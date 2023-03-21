AB'den Türkiye ve Suriye için 7 milyar Euro'luk yardım taahhüdü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 6 Şubat'ta Maraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için AB Komisyonu ve AB dönem başkanı İsveç tarafından düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Komisyonun açıklamasında, dün (20 Mart) gerçekleştirilen konferansta Türkiye için hibeler ve krediler dahil olmak üzere 6,05 milyar euro, Suriye için hibe olarak 950 milyon euro yardım taahhüdünde bulunulduğu aktarıldı.

AA'nın aktardığına göre, AB Komisyonu'ndan Belçika'nın başkenti Brüksel'deki konferansa ilişkin yapılan açıklamada, "AB Komisyonu ve AB üyesi ülkelerin yanı sıra Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 3,6 milyar euro ile toplam hibe taahhüdünün yüzde 50'sini temsil etmektedir" bilgisi paylaşıldı.

'DEPREMİN TÜRKİYE'YE MALİYETİ 100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE'

Türkiye'ye yönelik fonların insani ihtiyaçların karşılanması ve depremden etkilenen bölgelerin yeniden imarında kullanılacağını kaydeden AB Komisyonu, Türkiye'deki hasar tespit raporlarına göre depremin ekonomik etkisinin 100 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlattı. Açıklamada, yeniden imar çabalarının deprem bölgelerinde yapılacak inşaatlarda uluslararası standartlara uyulmasını sağlayacağı, Suriye'ye yönelik fonların ise insani ihtiyaçların karşılanmasını ve ön toparlanmayı destekleyeceği ifade edildi.

'ADAY ÜLKE OLARAK FAYDALANILABİLECEK ÇEŞİTLİ MALİ İMKANLAR VAR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın ardından AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Konferansa 65 ülke, 26 uluslararası teşkilat ve finans kuruluşu katıldı" bilgisini paylaştı.

AB, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Dünya Bankası'nın katkısıyla hazırlanan Deprem Toparlama ve Yeniden İmar Değerlendirme Raporu'na atıfta bulunan Çavuşoğlu, rapora göre Maraş merkezli depremlerde Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı hasar ve kayıplarının 103,6 milyar dolar olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Dayanışma Fonu başta olmak üzere Türkiye'nin aday ülke olarak faydalanabileceği çeşitli mali imkanlar olduğuna işaret eden Mevlüt Çavuşoğlu, "Oliver ve Johan, Türkiye'ye geldikleri zaman bunu da değerlendirmiştik. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili adımlar da atacağız" açıklamasında bulundu.

'GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI SÜRÜYOR; ACİL İHTİYAÇLAR VAR'

Çavuşoğlu, dün verilen taahhütlerin ne kadarının hibe ne kadarının kredi olduğu ve bunun bir takvime bağlanmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soru üzerine AB'ye teşekkür ederek, taahhütlerin yarıdan fazlasının AB ve AB üyesi ülkelerden geldiğine işaret etti. Bakan Çavuşoğlu, "Kabaca bir hesap yaptık. (Konferansta taahhüt edilen rakam) Bu rakamın 4,3 milyar euro civarında aşağı yukarı, uygun kredi olarak Türkiye'ye aktarılacak. 1 milyar 750 milyon euro da hibe olarak bugün taahhütte bulunuldu" dedi.

Macaristan'ın 2 yıkılan kilise ve 1 hastaneyi yapacağını söylediğini ve bunun için de Türkiye'den proje beklediklerini aktaran Çavuşoğlu, bazı ülkelerin proje bazlı taahhütte bulunduğunu bunun da açıklanan miktarlara dahil olmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, taahhütlerin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin "Şu anda geçici barınma ihtiyacı devam ediyor. Acil ihtiyaçlar var. Bir kısmı bunlara harcanacak, kendileri ile de görüştük ve onların bir an önce gönderilmesinde fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DEN EK 50 MİLYON DOLAR YARDIM

ABD de 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerden etkilenenler için ek 50 milyon dolar yardım yapacağını bildirdi. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yapılan açıklamada, 'Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda, Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlere yardım etmek için ek 50 milyon dolarlık acil insani yardım taahhüdünde bulunulduğu' belirtildi.