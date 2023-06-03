AB'den, "Ukrayna'dan Güney Çin Denizi'ne kadar temel güvenlik ilkelerini savunma" mesajı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Singapur'da, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin önemli güvenlik forumlarından "Shangri-La Diyaloğu"na katılan Borrell, "Bölgesel Gerilimlerin Çözülmesi" oturumunda konuştu.

Avrupa ve Asya'nın, birbirlerinin güvenliği konusunda doğrudan çıkarları olduğunu kaydeden Borrell, "Küreselleşen dünyada uzak diye bir şey yok." dedi.

Borell, Kore Yarımadası, Güney Çin Denizi, Tayvan Boğazı gibi bölgesel tansiyonun yükselebileceği noktalarına işaret ederek Hint-Pasifik'te rekabetin siyasi, ideolojik ve ekonomik temellerine değindi.

Borrell, Ukrayna'dan Güney Çin Denizi'ne kadar temel güvenlik ilkelerini savunma sorumluluğu taşıdıklarını söyleyerek "AB, daima uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni (UNCLOS) ve silahsızlanma karşıtı rejimleri savunacak. Sadece sözle değil, eylemle de." ifadelerini kullandı.

Çok kutupluluğun yol açtığı tehlikelerin altını çizen Borrell, yeni çatışmalardan kaçınmak gerektiğini söyledi. Borrell, Avrupa ve Hint-Pasifik'te işbirliğini artırmanın önemine işaret etti.

UKRAYNA'DA "ADİL BİR BARIŞ" ÇAĞRISI

Borrell, aynı oturumda konuşan Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun, Rusya-Ukrayna krizine yönelik ateşkes ve barış müzakereleri çağrısını değerlendirdi.

"Evet, Ukrayna'ya barışı getirmeye ihtiyacımız var." diyen Borrell, barışı herkes kadar istediklerini, Ukrayna'yı askeri olarak desteklemekten vazgeçemeyeceklerini çünkü 'bir teslim olma barışı' istemediklerini vurguladı.

Borrell, Birliğin, güvenilir bir güvenlik partneri olduğunu belirterek "Biz Avrupalılar, realiteleri kabul ederiz. Ne geleneksel bir büyük gücüz ne de klasik bir askeri ittifakız." değerlendirmesinde bulundu.

SHANGRİ-LA DİYALOĞU

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) düzenlenen Shangri-La Diyaloğu, 2-4 Haziran'da Singapur'da yapılıyor.

Bu yıl 20. düzenlenen foruma, 40'ı aşkın ülkeden 600'den fazla hükümet temsilcisi, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.