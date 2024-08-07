AB’den Ukrayna’ya 108 milyar euro destek

Kaynak: AA
AB’den Ukrayna’ya 108 milyar euro destek

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlangıcından bu yana Ukrayna'ya toplamda 108 milyar avro değerinde mali, insani ve askeri destek sağladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, AB ve üye ülkelerin Ukrayna'ya verdikleri desteğin detaylarını açıkladı.

Von der Leyen, "Savaşın ilk gününden itibaren AB ve üye ülkeler olarak Ukrayna'nın yanında olduk. Şu ana kadar yaklaşık 108 milyar avro değerinde destek verdik," dedi. Ayrıca, Ukrayna'nın savaşı kazanacağına inandığını belirterek, AB'nin gerekli olduğu sürece Ukrayna ve halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

AB'nin verilerine göre, savaşın başlamasından bu yana sağlanan 108 milyar avroluk yardımın 52 milyar avrosu mali ve insani destek, 39 milyar avrosu askeri yardım ve 17 milyar avrosu ise AB ülkelerine sığınan Ukraynalılara harcandı.

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