AB'den Ukrayna'ya yeni yardım

Kaynak: DHA
AB'den Ukrayna'ya yeni yardım

AB ülkeleri, Ukrayna'ya yaklaşık 3,5 milyar euro mali destek gönderilmesine onay verdi.

AB ülkeleri, Ukrayna'ya yaklaşık 3,5 milyar euro mali destek gönderilmesini onayladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna'ya 2027 yılına kadar 50 milyar euroluk mali destek sağlanması planı kapsamında üçüncü düzenli ödeme kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı. Açıklamada, Ukrayna'nın yaklaşık 3,5 milyar euroluk fonu almak için gerekli koşulları ve reformları yerine getirdiği kaydedildi.

AB'nin Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını, ekonomik toparlanmasını ve yeniden inşasını destekleyeceği vurgulanan açıklamada, üçüncü ödemeyle ülkenin bir yıl önce yürürlüğe giren Ukrayna Fonu kapsamında yaklaşık 20 milyar euro almış olacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca Ukrayna Fonu ile ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar euroluk istikrarlı finansman sağlanacağı ifade edildi.

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