AB'den Ukrayna'ya "yolsuzluk" uyarısı

Kaynak: Reuters
AB'den Ukrayna'ya "yolsuzluk" uyarısı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna lideri Zelenski'ye "yolsuzlukla mücadele kurumlarını koruma" çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumlarını koruma çağrısında bulundu.

Von der Leyen, aynı zamanda Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyelik sürecine yönelik desteğin süreceğini de vurguladı.

"UKRAYNA DESTEĞİMİZE GÜVENEBİLİR"

Von der Leyen ayrıca, Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yaptığı paylaşımda "Ukrayna, Avrupa yolunda şimdiden çok önemli ilerlemeler kaydetti. Bu sağlam temeller üzerine inşa etmeli ve hukuk devleti ilkesinin temel taşları olan bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumlarını korumalıdır. Ukrayna, Avrupa yolunda ilerlemeye devam etmesi için bizim desteğimize güvenebilir" ifadelerini kullandı.

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