Abdest alan adamı sokak köpekleri parçaladı. Diyarbakır'da korkunç olay

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde abdest almak için evinin önüne çıkan Faik Delibaş (90), köpeklerin saldırısına uğradı. Çevreye yayılan kötü koku nedeniyle olay yerine gelenler Delibaş'ın kısmen parçalanmış cesediyle karşılaştı.

KAYNAK: DHA
Abdest alan adamı sokak köpekleri parçaladı. Diyarbakır'da korkunç olay

DHA'nın haberine göre, olay, dün Hazro ilçesinin kırsal Dadaş Mahallesi Dadaş Ağılı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre Faik Delibaş, abdest almak için evininin önüne çıktı.

Burada köpeklerin saldırısına uğrayan Delibaş, aldığı yaralarla hayatını kaybetti. Kimsesiz olduğu öğrenilen Delibaş'tan gün boyu haber alamayan mezra sakinleri çevreye yayılan kötü koku nedeniyle ihbarda bulundu.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kokunun yayıldığı Delibaş'ın evinin önüne gelen ekipler, yaşlı adamın köpekler tarafından kısmen parçalanmış cesediyle karşılaştı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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