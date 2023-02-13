İslam dininde Müslümanların çeşitli dini vecibelerini yerine getirmek için abdest alması gerekmektedir. Abdesti bozan bazı durumlar yer almaktadır. Peki, abdesti ne bozar? Hangi durumlarda abdest tazelenir?

Abdest kelime anlamı olarak el ve su kelimelerinden türemiştir. Bir takım ibadetleri yerine getirmek adına abdest almak farzdır.

Abdest almak maddi bir temizlik olarak bilinir. Bu nedenle abdestin bozulduğu çeşitli durumlar olabilmektedir.

ABDESTİ NE BOZAR?

Abdestinizin bozulduğunu düşündüğünüz durumlar varsa bu durumlarda tekrar abdest alınması gerekmektedir.

Abdest alırken kişiler çeşitli uzuvlarını belirtilen şekilde yıkamaktadır. Bunun yanında bir takım yerleri de mesh işlemi yaparlar. Bir takım ibadetler gerçekleştirilmeden abdest alınması İslam dinine göre farzdır.

Gün içerisinde neler yaşayacağımızı bilemeyiz. Bu nedenle her gün abdest almak oldukça önemlidir. Peygamber Efendimiz de abdest almanın önemine hadislerinde değinmektedir.

Ancak abdestin bozulmasına sebep olan bir takım durumlar vardır. Vücudun çeşitli yerlerinden irin ya da kan gelmesi abdestin bozulmasına neden olur. Fakat bu çıkan sıvılar bulunduğu bölgede yayılmaz ve nokta şeklinde kalırsa o zaman abdest almaya gerek yoktur.

Gaz çıkarma da abdestin bozulmasına neden olur. Bu sebeple bu gibi durumlarda tekrar abdest alınması gerekmektedir.

Vücuda sülük yapıştırılması ya da hacamat yapılması halinde vücuttan kan çıkmaktadır. Bu da abdestin bozulmasına sebebiyet vermektedir.

HANGİ DURUMLARDA ABDEST TAZELENİR?

-İdrar, dışkı, meni, kan gelmesi ve gaz çıkarmak abdesti bozar.

-Vücudun herhangi bir yerinden kan ya da irin gelmesi, çıktığı yere dağılması abdesti bozar. Eğer vücuttan çıkan kan ya da irin dağılmazsa ve nokta şeklinde kalırsa o zaman abdest bozulmaz.

-Kişilerin ağız dolusu kusması da abdesti bozan bir etkendir.

-Kişilerin uyuması, bayılması, şuurunu kaybetmesi, delirmesi gibi hallerde de abdest bozulur.