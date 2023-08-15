Abdestinden şüphesi olmamak deyiminin anlamı

Abdestinden şüphesi olmamak deyimini filmlerde, dizilerde hatta siyasiler de bile duymaktayız.
Abdestinden şüphesi olmamak deyimi, yapacağı veya yaptığı bir işte kusurunun olmadığından sonuna kadar emin olmak anlamında kullanılır.
‘Kötü bir iş yapmadığına emin olmak’ anlamında kullanılan Abdestinden şüphesi olmamak deyimi, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız deyimler arasındadır.
Abdestinden şüphesi olmamak deyimini filmlerde, dizilerde hatta siyasiler de bile duymaktayız.
Abdestinden şüphesi olmamak deyimi, yapacağı veya yaptığı bir işte kusurunun olmadığından sonuna kadar emin olmak anlamında kullanılır.