1 gol, 1 futbolcu hastanelik, 1 taraftar stattan atıldı

Karşılaşmanın ilk yarısını ABD, 38. dakikada Pulusic'in attığı golle 1-0 önde kapadı. İlk yarının son anlarında ABD'nin Weah'la attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Maçın 45. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede İranlı Milad Mohammedi yerde kaldı. Oyuna devam edemedi ve kenara alındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada bir ABD'li taraftar da yasak olmasına rağmen koluna taktığı gökkuşağı bandı yüzünden görevlilerce staddan çıkarıldı.