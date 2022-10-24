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Esrarlı şekerleme can aldı

ABD'li anne, 4 yaşındaki oğlu esrarlı şekerlemeden ölünce polise yalan ifade verdi, otopsi raporu gerçeği ortaya çıkarınca tutuklandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 12:50
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ABD'li anne, 4 yaşındaki çocuğu esrarlı şekerlemeden ölünce tutuklandı

Esrarlı şekerleme can aldı
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ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Dorothy Annette Clements'in 4 yaşındaki oğlu Tanners, uzmanlara göre "yüksek miktarlarda" esrarlı şekerleme yediği ve "yeterince çabuk" yardım almadığı için öldü.

POLİSE YALAN İFADE VERDİ

Unilad'in haberine göre Clements, polise verdiği ifadede, oğlunun bir şekerlemenin yarısını yediğini ve acilen uzmanlarla iletişime geçtiklerini söyledi.

Bu ifadeye rağmen polise verilen otopsi raporu, Tanners'ın sindirim sisteminde yüksek miktarlarda esrar bulunduğunu doğruladı.

Şerif Ofisinden Troy Skebo konu hakkında, "Dedektifler, çocuğun yüksek miktarda esrar yuttuğuna inanıyor. İlgili doktora göre, eğer Tanners esrarlı şekerlemeleri yuttuktan kısa bir süre sonra tıbbi müdahale görseydi, ölümü önlenebilirdi" ifadelerini kullandı. Skebo'ya göre, Clements'in dedektiflere verdiği ifade, elde edilen kanıtlarla eşleşmedi.

Şerif Ofisi, Tanners'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada "Çocuk, durumu iyiye gitmediği için yaşam desteğine ihtiyaç duyacak bir noktaya geldi, ancak ailesi onu yaşam destekten çıkarma kararı aldı" ifadelerini kullandı.

Yalan ifadede bulunan Clements, 40 yıla kadar hapis cezası alabilir.
 

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