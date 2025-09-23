ABD'li bakandan Erdoğan'a küstahça sözler: İnsanlar istedikleri şeyleri söyleyebilir ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta Fox News’e verdiği röportajda “Trump, ‘Rusya-Ukrayna savaşını bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır. ‘Gazze savaşını bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt verdi.

Rubio, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili sözlerine, "Bakın, insanlar çıkıp istedikleri şeyleri söyleyebilir ama iş bir şeyin yapılmasına geldiğinde Beyaz Saray’a geliyorlar" cevabını verdi.

"BİZE YALVARIYORLAR"

Marco Rubio'nun açıklaması şöyle:

“Bu diğer ülkelerin hepsi – bu arada Türkiye de dahil – bizim işin içinde olmamız için adeta yalvarıyorlar. İstiyorlar ki biz dahil olalım. Bakın, insanlar çıkıp istedikleri şeyleri söyleyebilir, ama iş bir şeyin yapılmasına geldiğinde Beyaz Saray’a geliyorlar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta Beyaz Saray’a gelerek başkanla görüşecek. Hepsi Beyaz Saray’a geliyor, hepsi Başkan Trump’la konuşmak istiyor, hepsi Trump’ın meseleyi çözmesini istiyor.