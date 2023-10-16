ABD'li Bakanın Yahudiliği 3 gün sürdü

7 Ekim tarihinde HAMAS güçlerinin gerçekleştirdiği ‘Aksa Tufanı’ saldırıları halen devam ediyor. Binlerce insanın hayatını kaybedip yaralandığı karşılıklı savaşta son günlerde abluka altındaki Gazze’ye yönelik hava saldırıları dünya gündeminde birinci sırada.

‘Savaş’ olarak nitelendirilen olaylarda başta ABD olmak üzere batı dünyası neredeyse tamamen İsrail’i desteklediğini açıklamıştı.

YAHUDİLİĞİ 3 GÜN SÜRDÜ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 12 Ekim tarihinde İsrail’i ziyaret etmiş ve konuşmasında ‘Bir Yahudi olarak da buradayım’ demiş ve Erdoğan’da bu duruma tepki göstermişti.

Dün Mısır’ı ziyaret eden Blinken, ağız değiştirdi ve bu defa, "Buraya bir insan olarak geldim” dedi.