ABD’li banka Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarihi açıkladı

İşte Goldman Sachs'ın bankalar için yeni hedef fiyat ve tavsiyeleri:
- Akbank için hedef fiyatını 72 TL'den 86 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "al" olarak korudu.
- İş Bankası C için hedef fiyatını 14,8 TL'den 20 TL'ye, tavsiyesini "nötr" den "al" olarak yükseltti.
- Yapı Kredi Bankası için hedef fiyatını 38 TL'den 42,5 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "nötr" olarak korudu.
- Garanti BBVA için hedef fiyatını 91 TL'den 111 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "nötr" olarak korudu.
- VakıfBank için hedef fiyatını 16 TL'den 19 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "sat" olarak korudu.
- Halkbank için hedef fiyatını 11,9 TL'den 15,6 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "sat" olarak korudu