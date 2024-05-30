ABD’li banka Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarihi açıkladı

ABD’li banka Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarihi açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Ekonomim

Amerika Birleşik Devletleri’nin önemli yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı tarih için öngörüsünü açıkladı ve bazı Türk bankaları için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.

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ABD’li banka Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarihi açıkladı 1

ABD’nin ünlü yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlayacağı tarihe ilişkin bir tahminde bulunurken bazı Türk bankalarına yönelik hedef fiyat ve tavsiyelerini duyurdu.

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ABD’li banka Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarihi açıkladı 2

HSBC tarafından dün yayınlanan raporun ardından Goldman Sachs, Tür bankalarına ilişkin gerçekleştirdiği analizde, yüzde 50 politika faiziyle 2024'ün Türk bankaları için geçiş yılı olacağı beklentisini ifade etti.

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ABD’li banka Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarihi açıkladı 3

Merkez Bankası’nın 2025 yılında faiz indirimine başlayacağını değerlendiren banka, bu durumda Türk bankaları için net faiz marjının yükseleceğini belirtti. Banka, 2025 için swap maliyetleri hariç net faiz marjının özel bankalar için bir önceki yıla kıyasla 130 baz puan artarak yüzde 6'ya çıkacağını ve kamu bankaları için ise bu marjın yıllık 50 baz puan artışla yüzde 3,6'ya ulaşacağını öngördü.

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ABD’li banka Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarihi açıkladı 4

Goldman Sachs, bu modele göre bankalar için enflasyondan arındırılmış özkaynak kârlılığının pozitif bölgeye geçeceğini kaydetti.

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ABD’li banka Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarihi açıkladı 5

Bir önceki dezenflasyon döngüsünün başlangıcında hem özel sektör hem de kamu bankalarının değerlemelerinin yurt içi zirve seviyelerine geldiğini anımsatan banka, özel sektör ve kamu bankalarının fiyat/kazanç oranına göre son 5 yıllık azami fiyat/kazanç oranına göre yaklaşık yüzde 18-16 iskontolu olduğunu iletti.

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ABD’li banka Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarihi açıkladı 6

Goldman Sachs analistleri, önceki dezenflasyonist döngüyle son döngü arasında paralellikler olsa da, bu kez yüksek faiz oranlarına dikkat çeken kurum bu nedenle kısa vadede varlık kalitesi tarafında yönetilebilir riskler gördüklerini belirtirken daha yüksek sermaye tamponlarına sahip ve değerinin altında görünen özel sektör bankaları için daha pozitif tarafta olduklarını ifade etti.

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ABD’li banka Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarihi açıkladı 7

İşte Goldman Sachs'ın bankalar için yeni hedef fiyat ve tavsiyeleri:

- Akbank için hedef fiyatını 72 TL'den 86 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "al" olarak korudu.

- İş Bankası C için hedef fiyatını 14,8 TL'den 20 TL'ye, tavsiyesini "nötr" den "al" olarak yükseltti.

- Yapı Kredi Bankası için hedef fiyatını 38 TL'den 42,5 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "nötr" olarak korudu.

- Garanti BBVA için hedef fiyatını 91 TL'den 111 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "nötr" olarak korudu.

- VakıfBank için hedef fiyatını 16 TL'den 19 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "sat" olarak korudu.

- Halkbank için hedef fiyatını 11,9 TL'den 15,6 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "sat" olarak korudu

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