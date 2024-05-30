ABD’li banka Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarihi açıkladı

Goldman Sachs analistleri, önceki dezenflasyonist döngüyle son döngü arasında paralellikler olsa da, bu kez yüksek faiz oranlarına dikkat çeken kurum bu nedenle kısa vadede varlık kalitesi tarafında yönetilebilir riskler gördüklerini belirtirken daha yüksek sermaye tamponlarına sahip ve değerinin altında görünen özel sektör bankaları için daha pozitif tarafta olduklarını ifade etti.