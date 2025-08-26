ABD’li bankadan sarsıcı dolar ve altın tahmini!

ABD'nin ünlü bankası Morgan Stanley, Fed'in faiz indirimlerine eylül ayında başlamasını beklediğini duyurdu Bu öngörüdeki esas etken ise Fed Başkanı Powell'ın Jacksone Hole toplantısında yaptığı konuşmasında enflasyon ve işgücü istatistiklerine yönelik verdiği sinyaller…

Bankanın Fed'e dair beklentilerinde ön plana çıkanlar şöyle;

ABD'li banka daha önce Fed'in Mart 2026 yılı 'faiz indirimlerini başlayacağını öngörürken, bu beklenti değişti. Şimdi bankanın yeni tahmini:

Eylül 2025'te 25 baz puan indirim

Aralık 2025'te bir indirim daha

2026 boyunca ise çeyreklik indirimler bekliyor.

Bankacılık devi şu aşamada terminal faiz oranlarının yüzde 2,75 ile yüzde 3,00 aralığında oluşmasını öngörüyor.