ABD’li bankadan Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahmini. Merakla bekleniyordu şimdiden açıkladı

Wells Fargo Gelişmekte Olan Ülkeler Ekonomisti Brendan McKenna, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 55-60 aralığında belirledi. McKenna, enflasyonun hala yüksek seyretmeye devam ettiğini ve bu durumun faiz indirimlerinin 2025 yılında başlamasıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

McKenna, mevcut enflasyon düzeyinin göz önüne alındığında, fiyat baskılarında bir miktar iyileşme görüldüğünü ifade etti. Ancak, Türkiye’nin enflasyon oranının gelecek yıl yüzde 30 ila yüzde 35 arasında olmasını bekliyor. Bu beklentiler, enflasyonun hala "yapışkan" olduğuna işaret ediyor ve para politikasının sıkı kalması gerektiğini ortaya koyuyor.

FAİZ İNDİRİMİ 2025'TE

McKenna, Merkez Bankası'nın 2025 yılının başlarında faiz indirimlerine başlamasını beklediklerini belirtti. Mevcut para politikası ortamının, enflasyonu kontrol etme konusunda yeterli olduğunu ifade eden McKenna, bu süreçte enflasyon baskılarının devam edebileceğini de sözlerine ekledi.

McKenna, Orta Doğu'daki artan jeopolitik risklere dikkat çekerek, petrol ve emtia fiyatlarındaki yükselişin Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Bu durum, enflasyon üzerinde ek baskılar yaratabilir ve ekonomik belirsizliği artırabilir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÇİFT HANELİ OLACAK

Asgari ücretle ilgili olarak, McKenna çift haneli bir artış beklediklerini dile getirdi. Bu artış, yaşam standartlarını artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirilebilirken, aynı zamanda enflasyon üzerindeki baskıyı da artırabilir.

McKenna, Türkiye ekonomisinde daralmanın olası görünmediğini ifade etti. Ekonomik büyümenin devam edeceği yönündeki iyimser tahminler, Türkiye'nin iç dinamikleri ve global gelişmelerle şekillenecek.