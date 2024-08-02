ABD'li basketbolcu kadın masöre bakın neresine masaj yaptırdı

Ebrar Kadir Taban
ABD'li basketbolcu kadın masöre bakın neresine masaj yaptırdı

ABD Milli Takımı'nın yıldızı Jimmer Fredette, masöre kasığına masaj yaptırdı. O anlar 'yok artık' dedirtirken, büyük şaşkınlık yarattı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında ABD, Polonya ile 3'e 3 basketbol maçı yaptı.

Mücadelenin önüne geçen ilginç bir olay meydana geldi.

ABD'nin aldığı molada Fredette, kasıklarını tutarak acı içinde kenara geldi.

35 yaşındaki oyuncu, maçın bitimine 3 dakika kala oyuna devam etmek istedi.
MASÖR KASIĞINA MASAJ YAPTI
Bu gelişme sonrası masör, oyuncunun yanına geldi ve kasık tarafına masaj yapmaya başladı.

Olayın videosu, sosyal medyada gündem yarattı ve milyonlarca kez izlendi.

TARAFTARLAR KOMİK BULDU
Sosyal medya kullanıcıları bu durumu komik bulurken, ''Olimpiyatlarda yarışmam gerektiğini biliyordum." yorumu yapıldı.

Bazı basketbolseverler ise basketbolcuyu savunurken, 'Şaka bir yana, bence gerçekten acı çekiyor. Bu kasık yaralanması şaka değil.' notunu düştü.

SAHAYA GERİ DÖNDÜ
Yapılan masaj, Fredette'in kortlara geri dönmesine ve maçı bitirmesine yardımcı oldu.

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