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ABD’li caz şarkıcısından depremzedeler için bağış çağrısı

ABD'li caz gitaristi Nyofu Tyson, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bağış çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 17:52
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ABD’li caz şarkıcısı Nyofu Tyson’dan depremzedeler için bağış çağrısı

ABD’li caz şarkıcısından depremzedeler için bağış çağrısı
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Tyson, basın mensuplarına gönderdiği videoda hayranlarını Türkçe selamlayarak, "Türkiye ile bağım yıllar öncesine dayanıyor. Türkiye benim ikinci evim oldu. Kaybedilen 10 binlerce can, yıkılan binalar ve paramparça olan ailelerden ötürü büyük üzüntü duyuyorum. Vefat edenlerin ahirete huzur içinde gitmesi ve yaralıların bir an önce iyileşmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başta UNICEF olmak üzere çok sayıda kuruluşun bölgede insani yardım faaliyetleri yaptığını belirten Tyson, hayranlarını Türkiye'deki depremzedelere bağış yapmaya çağırdı.

Los Angeles'ta doğan, Afrika, Lübnan ve Danimarka kökenli caz sanatçısı Nyofu Tyson, müzik araştırmaları için geldiği Türkiye'de Türk halk müziği ve saz ile tanıştı.

Okay Temiz, Ömer Faruk Tekbilek ve Ahmet Hadji Tekbilek gibi Türk müziğinin önemli isimleriyle çalışan Tyson, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Köroğlu ve Aşık Veysel gibi halk ozanlarının yaklaşık 40 eserini bağlamayla çalarak Türkçe ve İngilizce yorumladı.

Tyson, yorumladığı Türk müziklerini 2017'de piyasaya sürdüğü "Minstrels and Mystics (Aşıklar ve Ozanlar)" albümünde topladı.

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