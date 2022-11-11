Kadın öğretmen velilerin ahlaksız teklifini ifşa etti 

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde Coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Natasha Coldstone'nin itirafı akıllara durgunluk verdi.

Natasha Coldstone bazı öğrencilerinin babalarının kendisine ilgi gösterdiğini ve kendisinin bu kişiler arasından seçtikleriyle ilişki yaşadığını dile getirdi. Natasha'nın işin eğitim boyutuyla ilgili yaptığı itiraf ise adeta skandal etkisi yarattı.

Natasha öğrencilerinin babalarının kendisine ahlaksız tekliflerde bulunduğunu ve ilişki karşılığında çocuklarına daha yüksek not istediklerini dile getirdi.

Öğretmen, "Her teklif aldığımda kenara bir dolar koysaydım şimdiye çoktan zengin olmuştum." ifadelerinde bulundu. Coldstone, bazı öğrencilerin babalarının kendisine para teklif ettiğini de iddia etti.