ABD'li dev banka açıklamıştı... İran-İsrail ateşkesi sonrası altın yatırımcısına müjdeli haber

İran - İsrail savaşı öncesi yükselişte olan altın ile ilgili çok önemli açıklamalar geldi. Ortadoğu’da İsrail ve İran arasında varılan ateşkes küresel piyasalarda olumlu yankı buldu. Ateşkes ile birlikte ciddi bir geri çekilme yaşanmasa da düşüş yaşanan altında fiyatların yükselmesine neden olacak bir çok sebep bulunmakta. Youtube video üretici Selçuk Geçer; savaş öncesi yükseliş eğiliminde olan altında ateşkes sonrası da önemli hareketlilik olacağını açıkladı.

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İşte elinde altın bulunan ve altına yatırım yapmayı düşünen kişiler için yön belirleyici olacak o açıklamalar...

ALTIN TARAFINDA NELER OLUYOR?

Geçer açıklamasına; "Altınla ilgili çok kritik bir bilgi vereyim size arkadaşlar. Altın fiyatları savaş olmamasına rağmen 3 bin 500 dolara gitmişti. Bana göre altın fiyatları savaş nedeniyle durdu. Bakın çok ilginç bir şey söylüyorum size. Savaş olmasaydı altın fiyatlarında biz şu anda 3 bin 500 doların üzerini görüyor olabilirdik ama o kadar sürpriz bir şekilde karşımıza bir savaş çıktı ve para o kadar hızlı bir şekilde petrol gibi diğer ürünlere kaydı ki, altının yükseliş eğilimi yavaşladı. Ama bu altında hikaye bitti anlamına gelmiyor arkadaşlar, hatta savaşın bitmesi tırnak içerisinde eğer biterse, altının yükselmesi için bir avantaj olacak. Öyle birilerinin söylediği gibi altın çakılacak falan filan değil arkadaşlar, aksine altın yükselmeye devam edecek. Eğer ki savaş ortamı olmazsa." diyerek başladı.

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Geçer; "Çünkü Fed'in faiz indirimi konusunda eli güçlenecek bir, ikincisi de merkez bankaları güçlü altın alımlarına devam ediyorlar. Ki biz Çin'in ne kadar altın aldığını bilmiyoruz. 100 tonun üzerinde aylık altın alımları yaptığını görüyoruz. Elbette düğün mevsimi var. Elbette perakende alanında da altın alımları hızlanıyor.

ETF'ler (Borsada Yatırım Fonu) alıyor, fonlar alıyor, vadeliler alıyor; dolayısıyla altın fiyatları hızla yükselmeye devam edecek. Bu savaş aslında altın fiyatlarının önünde bir fren etkisi yarattı. Çünkü altına gitmesi gereken, güvenli limana gitmesi gereken paranın önemli bir kısmı daha çok petrol ve petrol türevleri ya da hammaddeler gibi ürünlere kaydı. Dikkat edin orada ciddi fiyat hareketleri oldu. O nedenle altın fiyatı savaşa rağmen 3 bin 360 - 3 bin 380 dolar aralığına sıkışıverdi. Savaş bitti, tırnak içerisinde şu anda ateşkes ilan edildi. Ona rağmen altının geri çekildiği yer 3 bin 310'lar. Bakın orada da sert bir geri çekilme yok. Bunun eşittiri şudur arkadaşlar; altın hala yükselmek için bir beklemede. Öbür taraftan bakın size çok kritik bir iki haber vereceğim altınla ilgili.

Almanya ve İtalya vatandaşları bir an önce Amerika'da bulunan altınlarının kendi ülkelerine gelmesini istiyor. 245 milyar dolarlık altınları bulunuyor. Amerika'da bu hareketlilikte, altın fiyatlarının yükseliş eğilimini hızlandıracak. Goldman petrol fiyatlarının 110 doları bulabileceğini söylemişti ama aynı Goldman altın fiyatlarının 3 bin 700 dolara koşacağını da söylemişti. Onu da unutmayın." dedi.

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"ALTIN DURMAYACAK"

Son olarak ise Selçuk Geçer, elinde yatırımı bulunan ve yatırım yapmayı düşünenler için İran ve İsrail arasındaki ateşkes sonrası altının alacağı yön ile ilgili açıklamada bulundu.

Geçer; "Şimdi bu petroldeki geri çekilme, yani petrolün ufak ufak cazibesini kaybediyor olması daha çok altın fiyatlarına yarayacak. Onu da söylemiş olalım. Bütün bu haberleri bir araya getirdiğimizde altın durmayacak, yükselmeye devam edecek ancak şunu da ekleyelim. Eğer ki bu savaş daha da soflaşırsa, yani gerçek anlamda ateşkes biraz daha uzun vadeye yayılırsa altınla birlikte hisse senetlerinde de tekrar yukarıya doğru hareketlilikler göreceğiz. Özellikle Amerikan ve Avrupa borsaları tarafında altın bu savaşa rağmen sadece bu kadar yükseldiyse ve altın bu barışa rağmen sadece bu kadar düştüyse; altın fiyatları büyük sürprizlere gebedir. Bir kere bunu söyleyelim. İkincisi ateşkes ateşkes diyorlar ama yarın öbür gün çok daha büyük hareketlerle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü herkes sanki; böyle bir nefes alalım, karşı tarafı yoklayalım pozisyonuna girmiş durumda. İran tarafı da, Rusya tarafı da, Çin tarafı da, Amerika tarafı da, Avrupa tarafı da, İsrail tarafı da. Onun için bu işin ne tarafa evrileceğini bilmiyoruz. Kimse de bilmediği için en güvenli liman olarak altındaki pozisyonlarını arttırmaya devam edecekler diye düşünüyorum" dedi.