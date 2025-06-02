ABD’li dev banka dolar tahminini açıkladı: Düşüş bekliyorlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD’li dev banka dolar tahminini açıkladı: Düşüş bekliyorlar

ABD’li dev bankadan dikkat çeken dolar tahmini geldi. Yayınlanan son raporda dolarda önümüzdeki yıl düşüş beklendiği kaydedildi.

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’den çarpıcı dolar analizi geldi. Yayınlanan son tahminde dolarda düşüş beklenirken önümüzdeki yıl koronavirüs salgını öncesi görülen seviyelere gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Analistler, ABD Dolar Endeksi'nin gelecek yıl bu zamanlar yaklaşık yüzde 9 düşerek 91'e gerileyeceğini öngördü.

Stratejistler, "Faizlerin ve döviz piyasalarının, geniş aralıklarda iki yıl süren dalgalı ticaretin ardından, ABD dolarını çok daha aşağı ve getiri eğrilerini çok daha dik hale getirerek sürdürülecek büyük trendlere başladığını düşünüyoruz" diye yazdı.

Öte yandan analistler ABD Başkanı Trump’ın vergi hamlelerinin kaygıyla izlendiğinin altını çizdi.

Meera Chandan liderliğindeki JPMorgan Chase & Co. stratejistleri geçen hafta yatırımcılara ABD para biriminde düşüş eğiliminde olduklarını, bunun yerine yen, euro ve Avustralya dolarına bahis yapılmasını önerdiklerini söyledi.

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