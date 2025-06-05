ABD’li dev bankadan çok konuşulacak hamle: Kripto parada yeni bir dönem başlayabilir

Kaynak: Haber Merkezi
ABD’li dev bankadan çok konuşulacak hamle: Kripto parada yeni bir dönem başlayabilir

ABD’li yatırım bankası JP Morgan’dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Yeni hamlenin kripto parada yeni bir dönemi başlatabileceği belirtiliyor.

Amerikan finans devi JPMorgan Chase & Co., bazı ticaret ve varlık yönetimi müşterilerine kripto para bağlantılı varlıkları kredi teminatı olarak kullanma imkânı sunmayı planlıyor.

Bloomberg'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre banka, önümüzdeki haftalarda BlackRock Inc.'e ait iShares Bitcoin Trust ile başlayarak kripto para borsa yatırım fonlarına karşı kredi sağlamaya hazırlanıyor.

Ayrıca JPMorgan, bazı durumlarda varlık yönetimi müşterilerinin toplam net servetini ve likit varlıklarını değerlendirirken kripto varlıkları da dikkate almaya başlayacak. Bu gelişme, kripto para birimlerinin krediye uygunluk açısından hisse senedi, otomobil ya da sanat eseri gibi diğer varlık sınıflarıyla benzer şekilde değerlendirileceği anlamına geliyor.

Konu hakkında JPMorgan’dan resmi bir açıklama gelmedi.

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