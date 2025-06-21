ABD’li diplomat dünyanın gözü önünde İsrail’e açtı ağzını yumdu gözünü: Ama hepsi dil sürçmesinden ibaretti

Düzenleme: Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde konuşan ABD’li diplomat İsrail hakkında flaş sözler söyledi. Ancak bu sözlerin hepsi bir dil sürçmesinden ibaretti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, yanlışlıkla "İsrail hükümeti tüm bölgeye kaos, terör ve acı yayıyor." ifadelerini kullandı.

Shea, New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin konuşma yaptı.

"İsrail hükümeti tüm bölgeye kaos, terör ve acı yayıyor" diyen Shea, kısa bir duraksamanın ardından bunun bir dil sürçmesi olduğunu belirterek, asıl kastının "İran hükümeti" olduğunu ifade etti.

Shea, İran'ı Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve terörün başlıca kaynağı olarak nitelendirdi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmak için gereken malzemelere sahip olduğunu iddia eden Shea, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Shea, Washington yönetiminin İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü eylemleri desteklediğini ancak bu saldırılara doğrudan müdahil olmadığını vurguladı.

İran hükümetinin daha fazla yıkım yaşanmaması için nükleer hedeflerinden vazgeçmesi gerektiğini belirten Shea, BM Güvenlik Konseyi'nin Tahran'ı bu rotadan dönmeye zorlaması gerektiğini söyledi.

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