ABD'li doğa fotoğrafçısı Antalya'da öldürüldü

Kaynak: DHA
ABD'li doğa fotoğrafçısı Antalya'da öldürüldü

Antalya'da doğa fotoğrafları çekmeye gelen ABD vatandaşı Igor Alishayev, evinde kaldığı İsmail Kara tarafından, çıkan tartışmanın ardından bıçaklanarak öldürüldü. Kavga sırasında yaralanan saldırgan Kara, tutuklandı.

Antalya'da yaşayan ABD vatandaşı doğa fotoğrafçısı Igor Alishayev İsmail Kara tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Gündoğmuş ilçesi Güneycik Mahallesi'ne yerleşen Alishayev, Kara'nın evinde kalmaya başladı.

3 Mayıs günü birlikte alkol aldıkları sırada Igor Alishayev ve İsmail Kara arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. İsmail Kara kavga sırasında Igor Alishayev'i bıçakladı, kendisi de yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Igor Alishayev'in hayatını kaybettiği belirlendi. Igor Alishayev'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan yaralı İsmail Kara, tedavisinin ve diğer işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsmail Kara dün 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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