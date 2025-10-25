Yıllardır piyasanın en önemli yatırım araçlarından biri olan Bitcoin ile ilgili ortaya atılan bir iddia piyasanın en büyük kritpto parasına yönelik eski tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ABD’li gazeteci ve eski Fox News sunucusu Tucker Carlson, Bitcoin’in CIA tarafından icat edilmiş olabileceğini savundu. Carlson katıldığı bir etkinlikte Bitcoin’in mucidi Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliğinin gizemini koruduğuna dikkat çekerek “Kendimi anladığım şeylerle sınırlamaya çalışıyorum. Bugüne kadar Satoshi Nakamoto’nun gerçekte kim olduğunu da kimse açıklayamadı.Bu beni rahatsız ediyor ve bu yüzden Bitcoin’er yatırım yapmayı düşünmüyorum. Bu noktada Bitcoin’in CIA tarafından yaratılmış olabileceğini düşünüyorum. Tahminim bu. Ama kanıtlayamam” dedi.

Carlson, ayrıca Nakamoto’nun hesaplarına bağlı milyarlarca dolar değerindeki Bitcoin’e bu zamana kadar neden hiç dokunulmadığını da sorguladı.

TEPKİLER BERABERİNDE GELDİ

Carlson’ın iddiaları, Bitcoin topluluğundan hızlı tepkiler aldı. Strike CEO’su Jack Mallers, “Bitcoin’in kurucusunu bilmenin önemi yok; sistem açık kaynaklı ve herkes kodu doğrulayabilir” derken, yayıncı Max Keiser de CIA teorisini “belgelenmiş tarih ile çelişiyor” diyerek reddetti.

YILLARDIR GİZEMİNİ KORUYOR

Lider kripto para birimi Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan anonim bir kişi veya grup tarafından piyasaya sürüldü.

Nakamoto’nun gerçek kimliği halen bir sır olarak kalmaya devam ederken, bu kişinin kim olabileceğine dair pek çok iddia ortaya atıldı. BTC’nin arkasındaki bu gizem, zaman zaman Carlson’un da dile getirdiği gibi, Bitcoin’in arkasında devletlerin veya büyük kuruluşların olduğuna dair çeşitli spekülasyonlara da yol açıyor.