ABD'li güvenlik şirketi Haiti'deki çeteler için harekete geçti

Haiti’de çete şiddeti başkent Port-au-Prince’de hayatı felç etti. Viv Ansanm adlı güçlü çete federasyonu, geçen yılki büyük hapishane baskınları ve havaalanı kapatma eylemleriyle ülke güvenliğini tehdit etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nisan-Haziran döneminde en az 1.520 kişi öldü, 600’den fazla kişi yaralandı ve 1,3 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ERİK PRİNCE’İN ŞİRKETİ MÜDAHALEYE HAZIRLANIYOR

Eski Navy Seal ve Blackwater’ın kurucusu Erik Prince’in şirketi Vectus Global, önümüzdeki yıl boyunca Haiti’ye 200 kişilik uluslararası bir güvenlik ekibi gönderecek. Şirketin, hem hükümete destek sağlayarak kaybedilen bölgeleri geri alması hem de şiddet sona erdikten sonra vergi ve gelir toplama sistemlerini yeniden kurmada danışmanlık yapması planlanıyor.

ULUSLARARASI VE YEREL TEPKİLER

Uzmanlar, ABD merkezli özel askeri şirketlerin Haiti’deki faaliyetlerinin, ABD hükümetinden izin alınmadan yasa dışı olabileceğini belirtiyor. Uluslararası Kriz Grubu’ndan analist Diego Da Rin, çetelerle mücadele ihtiyacını vurgularken, operasyonların yeterli personel olmadan çatışmaları tırmandırabileceğine dikkat çekiyor.

GÜVENLİK VE POLİS İŞBİRLİĞİ

Görev, ABD, Avrupa ve diğer bölgelerden gelen kontratörlerin Haiti Ulusal Polisi ve Kenyalı polisler öncülüğündeki BM destekli misyonla işbirliği yapmasını kapsayacak. Yeni polis genel müdürü André Jonas Vladimir Paraison liderliğinde oluşturulan özel görev gücü, patlayıcı dronlar gibi tartışmalı teknolojiler de kullanıyor.

ÇATIŞMANIN BOYUTLARI

Viv Ansanm çetesi, ülkenin en büyük hapishanelerini basarak yaklaşık 4.000 mahkumu serbest bıraktı ve havaalanını üç ay kapattı. Çetelerin askeri gücü, Paraison ve yetkililer için ciddi bir tehdit oluşturuyor ve ülkedeki güvenlik boşluğunu derinleştiriyor.

Haiti’deki bu gelişmeler, çetelerle mücadelede özel güvenlik şirketlerinin rolünü ve uluslararası müdahalenin olası sonuçlarını tartışmaya açıyor.