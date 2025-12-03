Amerikalı içerik üreticisi Sunjohn Nwose'un çektiği video sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. İçerik üreticisi İstanbul Havalimanı Metro İstasyonu'nda dolaştığı paylaşımında, Türkiye metrosunun temizliğinden, modernliğinden övgüyle bahsediyor.

ABD metrosuyla kıyaslayarak şaşkınlıklarını dile getiren Nwose: "Türk metrosu dünyanın en temizlerinden ulaşım noktalarından biri. New York'ta bile böyle bir şey yok, burada evsizler veya deli insanlar yok, Amerika gibi değil" açıklamalarında bulundu.

TATİL VE CERRAHİ İŞLEMLER İÇİN EN UYGUN ÜLKE

Sonrasında konuyu tatile ve cerrahi işlemlerin ucuz olmasına getiren Nwose ''Amerika'da çalışın, parayı burada harcayın. Avrupa'dan, Kanada'dan herkes geliyor'' diyerek takipçilerini Türkiye'ye davet ediyor.