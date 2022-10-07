Sevgilisiyle öpüştü hastanelik oldu 

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, TikTok'ta Janella Gonzalez isimli bir kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kullanıcıların dikkatini çekti. 27 yaşındaki kadın bir gece önce sevgilisiyle öpüştükten sonra uyuduğunu söyledi. Gonzalez sabah uyandığında ise korkunç bir manzarayla karşılaştı.

ALERJİSİNİ TETİKLEDİ

Hastaneye gittiğinde alerjik reaksiyon gösterdiğini öğrenen Gonzalez, reaksiyona neyin sebep olduğunu bulmaya çalıştı. Kabuklu deniz canlılarına karşı alerjisi olduğunu belirten Gonzalez önceki gece hiç yemek yemediğini fark etti.

827 bin izlenen paylaşımda Gonzalez, "Ben hiçbir şey yememiştim. Ama alerjiyi neyin tetiklediğini bulmak için uğraştım" dedi. Genç kadın sevgilisinin o sabah karidesli pilav yediğini ve alerjiye bu durumun sebep olduğunu söyledi.