ABD'li milyarder ava giderken avlandı

ABD Teksas'ta büyük çiftlikler satan bir firmanın CEO'su olan 52 yaşındaki milyoner Asher Watkins, Güney Afrika'da 10 bin dolar ödeyerek katıldığı avda; peşine düştüğü 3 tonluk bir 'Kara Ölüm' olarak bilinen manda tarafından pusuya düşürülüp boynuz darbeleriyle öldürüldü.

Teksas'ta lüks çiftlikler satan Watkins Ranch Group'u yöneten 52 yaşındaki milyoner Asher Atkins, geçen pazar günü Güney Afrika'da 10 bin dolar ödeyerek lüks bir safari şirketinin düzenlediği yasal ava katıldı.

Atkins, avın ilk günü bir su antilopunu başarıyla vurdu. İkinci gün ise yanında profesyonel bir avcı ve iz sürücüyle birlikte 3 tonluk bir Afrika Mandası'nın peşine düştü.

Teksas'ta büyüyen ve dağ aslanından çöl geyiğine kadar yüzlerce hayvan avlayan Watkins, peşinde olduğu 'Kara Ölüm' olarak anılan dev Afrika Mandası tarafından, girdiği sık çalılıklarda pusuya düşürüldü.

Saatte 50 kilometre hızla saldıran 'Kara Ölüm'e karşı silahını ateşlemeye bile fırsat bulamayan milyoner avcı, dev mandanın boynuzları tarafından delik deşik edilerek öldürüldü.