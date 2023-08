ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi yemek pişirdi

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid ve oyuncu Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid, Los Angeles'ta Türk şef Ömür Akkor ile yemek pişirdi.

ÖMÜR AKKOR İLE MUTFAĞA GİRDİ

Aşçılıktaki yeteneği ile ünü Türkiye sınırlarını aşan Ömür Akkor, dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid ile mutfağa girdi. Hadid, Instagram hesabından Akkor ile yemek yaptığı anlara ilişkin videoyu, "Türkiye'den sevgilerle. Los Angeles yapımı. Şef Akkor işbirliğiyle. Kendisi kesinlikle olağanüstü." ifadeleriyle paylaştı.

VİDEOYA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Paylaşılan videoda Hadid ve Akkor, Osmanlı lezzetlerini hazırlarken görülüyor. Hadid, videoda Akkor'un Osmanlı yemeklerini yaparak "tarihi yeniden canlandırdığını" belirtiyor. Ayrıca videoda Hadid, cacık, dolma ve taze fasulye yemeği gibi Türk lezzetlerini de gösteriyor. Videoya hem Türk kullanıcılar hem de ABD'liler yorum yaptı.

TÜRKEVİ'NE YARDIM KUTULARI GETİRMİŞTİ

Bella Hadid, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından New York'taki Türkevi'nde depremzedeler için toplanan yardımlara destek olmuştu. New York'taki Türkevi'ne Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bırakan Bella Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e dayanışma ve "geçmiş olsun" mesajlarını iletmişti. Özgür de Türk lokumu verdiği Hadid'i Türkiye'ye davet etmişti.