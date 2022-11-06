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ABD'li rapçi Aaron Carter 34 yaşında öldü

The Hollywood Reporter ise, en son bu yılın başlarında oğlu Prince'in velayetini geri almak için birçok kez uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerine gittiği bilgisini paylaştı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 04:53
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ABD'li rapçi Aaron Carter 34 yaşında öldü

ABD'li rapçi Aaron Carter 34 yaşında öldü
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ABD'li ünlü rap müzisyeni Aaron Carter, Los Angeles yakınlarındaki evinde ölü bulundu.

Çocuk yıldız olarak erken yaşta ün kazanan, rap ve oyunculuk kariyerine başlamadan önce kardeşinin hit grubu Backstreet Boys ile turneye çıkan Aaron Carter, Los Angeles yakınlarındaki evinde ölü bulundu.

Polis birimlerinden yapılan açıklamada, yerel saatle 11.00 sırasında Kaliforniya eyaletindeki Carter's Lancaster'daki bir ihbar üzerine Carter'ın evine intikal edildiği belirtildi.

Ünlü müzisyen, 34 yaşındaydı.

Açıklamada, Carter'ın küvetinde ölü bulunduğu kaydedildi. Yetkililer, Carter'ın ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi.

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